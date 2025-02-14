Арестованному полковнику Росгвардии Степину предъявили новые обвинения

Заместителя начальника управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации Главного управления авиации Росгвардии, полковника Андрея Степина обвинили в хищении в особо крупном размере.
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