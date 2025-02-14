Политика как он...
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Политика как она есть

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  • elena zimina
    Жаль, что тебя , курица жопой не задавила«Встал на колени ...
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    таких ..как ты всего трое было..ты ..кудин..и одного курица жопой задавила...«Встал на колени ...
  • Амара Карпова
    Наш парень❤️поступил просто по-человечески🙏Храни его Бог🙏«Встал на колени ...

Арестованному полковнику Росгвардии Степину предъявили новые обвинения

Арестованному полковнику Росгвардии Степину предъявили новые обвинения

Заместителя начальника управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации Главного управления авиации Росгвардии, полковника Андрея Степина обвинили в хищении в особо крупном размере.

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