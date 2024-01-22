Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В комитете ГД по обороне прокомментировали учения НАТО Steadfast Defender 2024

В комитете ГД по обороне прокомментировали учения НАТО Steadfast Defender 2024

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия не должна спокойно смотреть на крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник»), симулирующие конфликт с «практически равным противником», в которых будут задействованы около 90 тысяч человек.

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