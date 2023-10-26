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В России стали реже подделывать деньги

В России стали реже подделывать деньги

Число выявляемых Банком России поддельных купюр снизилось за год почти на треть. В июле-сентябре 2023 года было выявлено 3106 поддельных банкнот, что на 31,21 процента меньше, чем за аналогичный период в 2022-м (4515), говорится в материалах регулятора.

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