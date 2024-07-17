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Русская весна

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«Солнцепёки» выжигают укрепления ВСУ на Запорожском фронте (ВИДЕО, КАРТА)

«Солнцепёки» выжигают укрепления ВСУ на Запорожском фронте (ВИДЕО, КАРТА)

«Солнцепеки» выжигают укрепления ВСУ, поддерживая наступление десанта между Работино и Вербовым. Тяжелые огнеметные системы поддерживают продвижение штурмовых подразделений ВДВ на Ореховском направлении Запорожского фронта.

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