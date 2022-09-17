Парень на мотоцикле получил переломы, столкнувшись с внедорожником в Уссурийске

В Уссурийске 15 сентября мотоцикл столкнулся с внедорожником. Произошло это по вине водителя автомобиля, который, нарушая ПДД, решил повернуть налево, не уступив дорогу двухколесному транспортному средству.
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