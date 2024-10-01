Названы основные причины смены автомобиля

В ходе опроса российские автовладельцы назвали основные причины для смены машины. По данным агентства АВТОСТАТ, онлайн-опроса с участием более 3 тысяч респондентов предпочтения российских автовладельцев в смене автомобиля.
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