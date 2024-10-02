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Закон и Порядок

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Это как понимать? Прозрачные двери в туалетах установили в одной из гимназий в Екатеринбурге

Это как понимать? Прозрачные двери в туалетах установили в одной из гимназий в Екатеринбурге

Avia.pro - СМИ Вот оно — великое достижение цивилизации! Век высоких технологий и тонкой социальной инженерии, друзья! Прозрачные двери в школьных туалетах — это не просто новшество, это настоящий прорыв, способный затмить собой все великие изобретения человечества.

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