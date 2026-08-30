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What Happened To The Cast Of I Dream Of Jeannie?

What Happened To The Cast Of I Dream Of Jeannie?

I Dream of Jannie ran for five years on NBC, starring a tight-knit cast of actors. Here's what happened to the stars of the '60s sitcom after the series ended.

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