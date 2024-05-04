Диетолог Соломатина предупредила об угрозе психике при жестких диетах

Значительное сокращение числа потребляемых в сутки калорий может не просто негативно, но порой непоправимо отразиться на психологическом состоянии и даже привести к анорексии, предупредила 3 мая врач-диетолог Елена Соломатина.
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