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Китайские производители памяти CXMT и YMTC закупили у ASML литографы на три года вперед

Китайские производители памяти CXMT и YMTC закупили у ASML литографы на три года вперед

Без EUV, но DUV с запасом Крупнейшие китайские производители памяти — CXMT и YMTC — заранее закупили у нидерландской ASML DUV-литографы в объемах, которых должно хватить примерно на три года расширения производства.

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