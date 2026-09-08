Китайские производители памяти CXMT и YMTC закупили у ASML литографы на три года вперед

Без EUV, но DUV с запасом Крупнейшие китайские производители памяти — CXMT и YMTC — заранее закупили у нидерландской ASML DUV-литографы в объемах, которых должно хватить примерно на три года расширения производства.
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