Ради войны с Россией Европа ставит перед собой невыполнимые цели

@ Blondet Eliot/ABACA/Reuters Tекст: Станислав Лещенко Сто миллиардов евро считает нужным в ближайшие годы потратить руководство Евросоюза на возрождение европейской оборонной промышленности – ради подготовки к прямому военному столкновению с Россией.
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