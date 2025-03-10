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Царьград

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"Преступники": Захарова осудила экс-главу МИД Козырева за советы Зеленскому о "расправе" над Россией

"Преступники": Захарова осудила экс-главу МИД Козырева за советы Зеленскому о "расправе" над Россией

В телеграм-канале Марии Захаровой с подписью "преступники" был опубликован фрагмент интервью Козырева украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

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