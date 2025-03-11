Сладкие искушения: 9 постных десертов, которые не нарушат Великий пост Ирэн ОрлонскаяВ период Великого поста верующие стремятся ограничить себя в еде, включая сладости, однако это не означает, что сладкое полностью исключается из рациона.
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