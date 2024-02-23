Дилерская конференция на ´Бобруйскагромаше´.

Приоритетные направления маркетинговой стратегии, механизмы продвижения сельскохозяйственной техники холдинга ´Бобруйскагромаш´ на рынке Российской Федерации, использование оптимальных схем реализации техники, совершенствование системы сервиса и повышение качества продукции - эти и другие темы, касающиеся успешного развития сотрудничества обсуждали .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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