«Пятнашка» и «Ахмат» ведут ожесточенные бои в Курской области, ребята в ярости, и собираются идти на Киев Юлия СоколоваВ Курской области вспыхнули ожесточенные бои между российскими подразделениями и украинскими диверсионными группами, которые попытались прорваться на территорию региона.
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