Российский губернатор предложил способ сократить число абортов в стране

Глава Республики Коми, сопредседатель регионального отделения ВРНС Владимир Уйба на заседании демографической сессии рассказал об эффективном способе борьбы с искусственным прерыванием беременности в России .
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