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Пленный заявил, что ротный опорник ВСУ у границы с РФ существовал лишь на бумаге

Ротный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) около границы с Россией существовал только на документах, тогда как на самом деле службу нес один взвод, заявил в беседе с РИА Новости попавший в плен украинский пограничник Александр Савченко"Наш ротный опорный пункт, на котором я нес службу, на самом деле физически не является ротными пунктом.

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