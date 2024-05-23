Пленный заявил, что ротный опорник ВСУ у границы с РФ существовал лишь на бумаге

Ротный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) около границы с Россией существовал только на документах, тогда как на самом деле службу нес один взвод, заявил в беседе с РИА Новости попавший в плен украинский пограничник Александр Савченко"Наш ротный опорный пункт, на котором я нес службу, на самом деле физически не является ротными пунктом.