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От Парижа до Хошимина. «Единая Россия» на некоторых зарубежных участках оказалась аутсайдером

От Парижа до Хошимина. «Единая Россия» на некоторых зарубежных участках оказалась аутсайдером

С 18 по 20 сентября 2026 года в России прошли выборы депутатов Государственной Думы IX созыва. Участие в выборах принимали и россияне, которые по тем или иным причинам в дни голосования находились за рубежом.

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