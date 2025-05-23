Балетки и туфли с необычными каблуками: какие женские туфли будут в моде в 2025 году Алёна ЮрьеваОбувь — это не просто элемент гардероба, а один из главных способов выразить индивидуальность и подчеркнуть стиль.
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