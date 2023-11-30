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Клопп о победе над ЛАСК и выходе в 1/8 ЛЕ: «4:0 – фантастика, но «Ливерпуль» должен был заканчивать этот матч еще до перерыва. Хорошо, что мы не обязаны побеждать в последнем туре»

Клопп о победе над ЛАСК и выходе в 1/8 ЛЕ: «4:0 – фантастика, но «Ливерпуль» должен был заканчивать этот матч еще до перерыва. Хорошо, что мы не обязаны побеждать в последнем туре»

Английская команда одержала победу со счетом 4:0 в 5-м туре группового этапа Лиги Европы и гарантировала себе место в 1/8 финала.

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