Алексей Михайлович или На пути к большой европейской игре

При Тишайшем Россия вступает в противоборство за Прибалтику со Швецией, видевшуюся Франции заменой Голландии в высшей лиге европейского концерта, однако в Версале не разглядели всё более уверенной поступи складывающейся под скипетром Романовых державы.
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