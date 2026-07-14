Лекции, мастер-классы и конкурсы: что ждет участников Дней татарской молодежи

XXXVI Дни татарской молодежи состоятся с 26 по 30 августа на базе молодежного центра «Волга». Организаторами мероприятия выступают Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Федеральная национально-культурная автономия татар и государственное бюджетное учреждение «Молодежный центр “Идель”».
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