НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Лекции, мастер-классы и конкурсы: что ждет участников Дней татарской молодежи

Лекции, мастер-классы и конкурсы: что ждет участников Дней татарской молодежи

XXXVI Дни татарской молодежи состоятся с 26 по 30 августа на базе молодежного центра «Волга». Организаторами мероприятия выступают Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Федеральная национально-культурная автономия татар и государственное бюджетное учреждение «Молодежный центр “Идель”».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии