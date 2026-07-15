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МИД России призвал россиян в странах Персидского залива соблюдать осторожность

МИД России призвал россиян в странах Персидского залива соблюдать осторожность

МИД России выпустило предупреждение для россиян, которые находятся в странах Персидского залива. Ведомство в связи с эскалацией в регионе посоветовало соблюдать осторожность, избегать опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре.

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