МИД России призвал россиян в странах Персидского залива соблюдать осторожность

МИД России выпустило предупреждение для россиян, которые находятся в странах Персидского залива. Ведомство в связи с эскалацией в регионе посоветовало соблюдать осторожность, избегать опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре.
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