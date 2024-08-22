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Испражнения яков в Гималаях — что приходится делать туристам, желающим увидеть горы и местным жителям, желающим заработать?

Испражнения яков в Гималаях — что приходится делать туристам, желающим увидеть горы и местным жителям, желающим заработать?

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