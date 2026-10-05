Сколько в России зарабатывают учителя: почему в профессии существует серьезный дефицит кадров

"Блокнот" рассказал, сколько в России зарабатывают учителя Иллюстрация "Блокнот" «Блокнот» решил выяснить, сколько зарабатывают представители этой почетной профессии, и почему в школах не хватает педагогов.
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А что комментироаать.. и так понятно. Зарплата- копейки.а требуют за рубли .