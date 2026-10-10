17-летняя москвичка передала мошенникам 2 млн рублей из сейфа

17-летняя москвичка отдала мошенникам 2 миллиона рублей из семейного сейфа после обмана с помощью видеосвязи в Zoom.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЭЛ В Новосибирске пр...
- ЭЛ В Челябинской обл...
- CM КПРФ предложила 1...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым