Песков заявил, что в Москве не видели мирный план США и ЕС по Украине

Кремль не видел мирный план, который по сообщениям западных СМИ подготовили США и Европа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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