Трамп посетил пострадавший от химической аварии штата Огайо, отметив, что Байдену «важнее Украина»

45-й президент США решил использовать «прокол» нынешнего президента Джо Байдена, который тот допустил, фактически не уделив никакого внимания череде техногенных аварий в Соединённых Штатах – в первую очередь в штате Огайо.
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