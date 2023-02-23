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Трамп посетил пострадавший от химической аварии штата Огайо, отметив, что Байдену «важнее Украина»

Трамп посетил пострадавший от химической аварии штата Огайо, отметив, что Байдену «важнее Украина»

45-й президент США решил использовать «прокол» нынешнего президента Джо Байдена, который тот допустил, фактически не уделив никакого внимания череде техногенных аварий в Соединённых Штатах – в первую очередь в штате Огайо.

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