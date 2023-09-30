Гости из новых регионов с региональными активистами растянули стометровый флаг в Подмосковье

Возле Главного храма ВС РФ, расположенного в Одинцовском городском округе, в рамках Международного форума «Единство в согласии» гости из новых регионов с активистами из Подмосковья растянули 100-метровый флаг.
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