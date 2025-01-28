Эксперты назвали лучшие альтернативы пляжам Черноморского побережья

Турэксперты рассказали, где в России можно отдохнуть летомВ связи с тем, что Черноморское побережье может быть небезопасно для отдыха этим летом, а отельеры Краснодарского края не спешат снижать цены на проживание, многие начали искать альтернативы привычному отдыху.