Профессор Дизен: НАТО готовит переброску военных США к российским рубежам AlexCoderПрофессор Дизен: НАТО готовит переброску военных США к российским рубежам AlexCoder Ситуация накаляется все сильнее Многие здравомыслящие западные эксперты выражают серьезную обеспокоенность в связи с активной милитаризацией Скандинавии и Финляндии, которая создает все условия для переброски американских войск к рубежам нашей страны.