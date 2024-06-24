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Регионы России

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Великобритания заявила о нападении хуситов на торговое судно у побережья Йемена

Великобритания заявила о нападении хуситов на торговое судно у побережья Йемена

У побережье Йемена произошло нападение на торговый корабль, о чем сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) на своем официальном веб-сайте.

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