Великобритания заявила о нападении хуситов на торговое судно у побережья Йемена

У побережье Йемена произошло нападение на торговый корабль, о чем сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) на своем официальном веб-сайте.
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