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Названы основные правила пищевого поведения для снижения веса

Названы основные правила пищевого поведения для снижения веса

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash Основные правила пищевого поведения, которые помогут снизить лишний вес без постоянного расчета калорий назвала в своем Telegram-канале известный врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

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