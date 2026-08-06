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Энциклопедия географа

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Самостоятельный Таиланд: как я собирала грабли на пути к райским пляжам

Самостоятельный Таиланд: как я собирала грабли на пути к райским пляжам

Созрела я до самостоятельного путешествия не сразу. Долгое время казалось, что турпакет — это синоним спокойствия, но в какой-то момент захотелось больше азарта и личного контроля над каждым днём отпуска.

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