Фредерик Вассёр: Не уверен, что McLaren прогрессирует быстрее Ferrari

FerrariЗаводская команда Ferrari начала 2024 год в Формуле 1 как ближайший конкурент Red Bull, но после того, как McLaren представила пакет обновлений в Майами, MCL38 обошёл SF-24 в статусе основного соперника RB20.
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