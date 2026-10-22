Муниципальный жилфонд приносит Орлу не менее 50 млн рублей убытков в год. При этом в городе выявили 107 пустующих квартир, а право оперативного управления зарегистрировано только на 400 из 8154 муниципальных помещений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Орловском УВД р...
- КЕ Зюганов призвал м...
- Зюганов призвал м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым