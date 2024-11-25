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Пенсионерка из Амурской области пострадала от нападения уличной собаки

Пенсионерка из Амурской области пострадала от нападения уличной собаки

Пенсионерка из Амурской области пострадала от нападения бродячей собаки, сообщает Amur Mash. Инцидент произошел в центре города Свободный, когда 73-летняя местная жительница шла из магазина по улице Ленина.

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