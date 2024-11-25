Пенсионерка из Амурской области пострадала от нападения уличной собаки

Пенсионерка из Амурской области пострадала от нападения бродячей собаки, сообщает Amur Mash. Инцидент произошел в центре города Свободный, когда 73-летняя местная жительница шла из магазина по улице Ленина.
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