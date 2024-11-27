x86 безраздельно господствует, поскольку чипы Snapdragon X Elite захватили всего 0,8% рынка

Несмотря на амбиции и большие надежды компании Qualcomm контролировать более 50 % рынка Windows в ближайшие пять лет, последние статистические данные показывают, что ее первое поколение X Elite не находит отклика у потребителей.
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