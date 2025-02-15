В реанимацию детской больницы положили юную петербурженку, найденную в сугробе. Девушка была без сознания, когда вечером 13 февраля на проспекте Ветеранов на нее наткнулись прохожие.
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В реанимацию детской больницы положили юную петербурженку, найденную в сугробе. Девушка была без сознания, когда вечером 13 февраля на проспекте Ветеранов на нее наткнулись прохожие.