Василий Вакаров: План Зеленского: безопасность, территориальный козырь, вооружение и финансовая помощь. Мечты или реальность?

План Зеленского содержит четыре ключевых пункта: — первый – это гарантии безопасности для Украины от западных стран, аналогичный пакту о взаимной обороне в рамках членства в НАТО; — второй – продолжение наступления Украины в российскую Курскую область, чтобы обеспечить территориальный козырь в переговорах; — третий пункт – запрос на «конкретное» современное вооружение; — четвертый – международная финансовая помощь для разрушенной войной экономики Украины.