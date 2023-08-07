А что в Испании делает член Совета федерации?

тимур чагалидзе

Вы сомневаетесь, что чиновники высших эшелонов власти отдыхают заграницами? Не думаю, что все. Но те, кто не на слуху и не виду скорее всего не в Гаграх загарают. И это все безнаказано. Ну вот что сделают с этой народной избранницей от Тывы? Ни Ху Я!!!