5 августа в своем телеграм-канале Ксения Собчак записала коротенькое видео из испанского курортного городка Марбелья: "Сегодня я в своем любимом месте Пуэрто-Банус.
А что в Испании делает член Совета федерации?
Комментарии
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тимур чагалидзе
Вы сомневаетесь, что чиновники высших эшелонов власти отдыхают заграницами? Не думаю, что все. Но те, кто не на слуху и не виду скорее всего не в Гаграх загарают. И это все безнаказано. Ну вот что сделают с этой народной избранницей от Тывы? Ни Ху Я!!!
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