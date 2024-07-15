Генерал-полковник Бойко поздравил связистов Росгвардии с профессиональным праздником

Начальник Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации – заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Бойко от имени руководства ведомства поздравил военнослужащих со 106-й годовщиной со Дня образования подразделений связи войск правопорядка.
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