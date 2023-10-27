«Яндекс» представит новую «Алису» до конца года. Бета-версия помощника уже проходит испытания

Компания «Яндекс» тестирует новое поколение фирменного голосового ассистента «Алиса», а релиз помощника должен состояться уже в этом годуКак сообщает ТАСС, руководитель бизнес-группы «Поиска» и рекламных технологий компании «Яндекс» Дмитрий Масюк рассказал, что новая «Алиса» будет представлена до конца текущего года.