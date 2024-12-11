Подробности с фронта: новости СВО от 11 декабря 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1021-й день спецоперации России на Украине

Обстановка на фронтах СВО остаётся динамичной: на ряде направлений фиксируется активность российских штурмовых подразделений, успехи на линии Торецка и в Покровском направлении, а также укрепление позиций в Харьковской области.
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