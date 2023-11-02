Президента Украины Владимира Зеленского, прежде являвшегося на Западе «героем», теперь презирают. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.
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