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FT: элита Лихтенштейна тайно проголосовала за расширение полномочий монарха

FT: элита Лихтенштейна тайно проголосовала за расширение полномочий монарха

Тайное голосование, расширившее полномочия наследного принца Лихтенштейна Алоиза, провели представители правящей династии в официальной резиденции князя замке Вадуц, 30 августа сообщает издание Financial Times.

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