Сенатор США выступила против финансирования Украины на фоне сделки по ресурсам

Член палаты представителей конгресса США, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин выступила против финансовой и военной поддержки Киева на фоне подписания сделки по редкоземельным металлам с Украиной.
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