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Сенатор США выступила против финансирования Украины на фоне сделки по ресурсам

Сенатор США выступила против финансирования Украины на фоне сделки по ресурсам

Член палаты представителей конгресса США, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин выступила против финансовой и военной поддержки Киева на фоне подписания сделки по редкоземельным металлам с Украиной.

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