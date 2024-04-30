Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Воевал за Россию, получи...»: в Ростове-на-Дону толпа отморозков избила до полусмерти ветерана СВО и его жену

«Воевал за Россию, получи...»: в Ростове-на-Дону толпа отморозков избила до полусмерти ветерана СВО и его жену

Житель города является ветераном СВО и ЧВК «Вагнер». За боевые заслуги он награждён медалью «За взятие Бахмута».

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