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Регионы России

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Театр «Триумф» и Московский академический музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко объявили планы новых сезонов

Театр «Триумф» и Московский академический музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко объявили планы новых сезонов

Театр «Триумф» объявил об открытии нового сезона в Москве, пригласив зрителей всех возрастов посетить спектакли национального уровня.

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