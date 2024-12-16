Армия России заняла еще один населенный пункт в зоне СВО

Российская армия взяла под контроль село Елизаветовка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).
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